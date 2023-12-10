Число погибших в секторе Газа возросло почти до 18 тысяч человек
Число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 17 997 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местный Минздрав.
Уточняется, что в результате боевых действий ранения различной степени тяжести получили 49 229 человек.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выступает против прекращения огня в секторе Газа. По его мнению, без победы Израиля над ХАМАС перемирие только «увековечит» проблему.
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