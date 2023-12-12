В Казани задержали скрывшегося после ДТП водителя — по его вине пострадали дети

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сотрудники ДПС в Казани задержали водителя, который спровоцировал ДТП на улице Залесной. В аварии пострадал водитель ВАЗ-2114 и двое его несовершеннолетних детей. Всех троих госпитализировали.

Всего в ДТП участвовали три машины. Водитель, который устроил аварию, скрылся с места происшествия. После изучения видеозаписи видеорегистратора предполагаемого виновника нашли.

Его доставили в отдел полиции. В отношении автомобилиста составили административные материалы по ч. 3 ст. 12.14 («Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения») и по ч. 2 ст. 12.27 КоАП России («Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП»), а также возбуждено административное расследование по статье 12.24 КоАП России («Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).

realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

За 10 месяцев этого года в Казани произошло 1 140 ДТП. В них погибли 28 человек и еще 1 326 получили травмы. Чаще всего в городе происходят столкновения автомобилей, наезды на пешеходов и стоящие транспортные средства.

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Айрат Назипов