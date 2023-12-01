В конце ноября в Татарстане подорожала большая часть «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане в конце ноября выросли средние цены на большую часть овощей, входящих в так называемый борщевой набор. Подорожала столовая свекла, картофель и свежая белокочанная капуста.

Подешевели из «борщевого набора» в Татарстане с 20 по 27 ноября морковь (-0,91%) и репчатый лук (-0,31%). Средние цены составили 28,06 рубля и 29,07 рубля за один килограмм соответственно.

Заметнее всего в «борщевом наборе» за неделю подорожала столовая свекла — на 2,74%. На 27 ноября средняя цена килограмма в Татарстане составила 29,73 рубля.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Картофель в республике за семь дней стал дороже на 1,24%, а капуста — на 0,42%. На 27 ноября средние цены составили 21,5 рубля и 24,9 рубля соответственно, следует из данных Татарстанстата.

Напомним, за предыдущую неделю в Татарстане больше чем на 2% подорожали яблоки и репчатый лук. Мясо курицы, свинина, сливочное масло, сосиски, полукопченая колбаса, творог, сметана, молоко, сыры, соль, хлеб, печенье, рис, пшено, картофель, капуста и свекла выросли в цене незначительно.



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Татьяна Демина