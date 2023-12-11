Почему Банк России на этой неделе снова повысит ключевую ставку

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Центробанк идет на рекорд

С большой вероятностью на ближайшем заседании, которое состоится 15 декабря, Центробанк вновь повысит ключевую ставку, чтобы поддержать слабеющий рубль. Это будет пятое изменение данного параметра за неполный год. При этом опрошенные «Реальным временем» эксперты считают, что рост может составить от 50 б.п. до... 200.

— Мы полагаем, что основным сценарием для Банка России может стать повышение ключевой ставки до 16%, поскольку существенного замедления текущих темпов инфляции не произошло, инфляционные ожидания населения в ноябре заметно повысились, напряженность на рынке труда не ослабевает, динамика кредитования и внутреннего спроса остается слишком высокой, хотя рост ипотеки и потребкредитования замедлился. Инфляция и рост ВВП по итогам 2023 года сейчас ожидаются несколько выше, чем предполагали октябрьские прогнозы Банка России. Одним из дезинфляционных факторов могло бы стать укрепление курса рубля. Однако сейчас он снова перешел к ослаблению на фоне дешевеющей нефти, — говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Эксперт не исключает и промежуточного варианта — повышения ключевой ставки на меньший шаг, например на 50 б.п.

— При приближении ставки к вероятному пику центробанки стараются сокращать шаг изменения, чтобы более аккуратно оценить последствия предыдущих повышений. На рынке есть прогнозы и более радикального повышения ставки, чем до 16%, однако, как представляется, они были бы оправданы в случае, если бы текущие темпы инфляции с учетом сезонности превысили бы максимумы сентября, или дополнительной жесткости требовали бы угрозы финансовой стабильности, которых сейчас Банк России не видит. На решение регулятора также могут повлиять данные по инфляции за ноябрь и следующий блок недельной инфляции, — добавила Беленькая.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко также считает, что «ослабление за последние дни лишь повышает возможность нового ужесточения ДКП».

— В последнее время факторами давления на рубль оставались сокращение предложения валюты на рынке после окончания налогового периода и слабые котировки нефти (стоимость марки Brent опускалась в среду на минимуме ниже 75,6). Кроме того, достижение ноябрьских максимумов по рублю на пике налогового периода, вероятно, было расценено участниками рынка как хорошая возможность для покупки зарубежной валюты на период сокращения предложения валютной ликвидности в начале нового месяца и в преддверии традиционного всплеска бюджетных рублевых расходов в конце года, — продолжает эксперт.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова, дисбаланс между спросом и предложением на валюту за последний год уже стал хроническим.

— На какое-то время осенью удалось придержать курс, но закончился налоговый период, пришел декабрь с его крупными расходами в рублях, и снова негатив для нацвалюты в отдельные дни начал перевешивать. Угадать, где остановятся эти качели под бой курантов, не может никто. В базовом сценарии продолжатся колебания вокруг равновесного курса. С учетом накопленной за последние годы инфляции, а также текущих параметров бюджета и цен на нефть середина данного диапазона — чуть выше 92 руб. Возможно, примерно там мы встретим январь: в коридоре 90—94, — прогнозирует аналитик. По его словам, вырасти выше 95 рублей у «американца» не получится.

— Уровень в 95 рублей я бы пока не рассматривал. Это круглая и в каком-то смысле психологическая отметка. Если доллар попробует к ней приблизиться, то продавцы валюты могут приложить усилия для отката курса как можно ниже, — считает Емельянов.

Валютные качели



В конце прошлой недели президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит оснований для серьезного укрепления или ослабления российской национальной валюты.

— Мне кажется, что курс ослаб после того, как эти меры (указ об обязательной продаже валютной выручки, — прим. ред.) отработали, и дальше он начал немножко проседать. Но не думаю, что он снова будет от 100 рублей до конца года, честно говоря, будет в районе 90—90+ рублей, — считает Костин.

В понедельник, 11 декабря, на открытии торгов на Московской валютной бирже пара USD / RUB была на уровне 92,21 рубля. Российской национальной валюте удалось подорожать на 80 копеек по сравнению с уровнем закрытия торгов в пятницу, 8 декабря. По состоянию на 10.30 мск доллар отыграл 32 копейки.

Напомним, 21 ноября американская валюта впервые с 30 июня опускалась ниже 88 рублей. Однако уже на следующий день тренд на укрепление рубля закончился. 6 декабря доллар преодолел отметку в 93 рубля, в моменте достигнув уровня 93,005 рубля.

Галия Шакирова