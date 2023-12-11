Почему Банк России на этой неделе снова повысит ключевую ставку
Центробанк идет на рекорд
С большой вероятностью на ближайшем заседании, которое состоится 15 декабря, Центробанк вновь повысит ключевую ставку, чтобы поддержать слабеющий рубль. Это будет пятое изменение данного параметра за неполный год. При этом опрошенные «Реальным временем» эксперты считают, что рост может составить от 50 б.п. до... 200.
Эксперт не исключает и промежуточного варианта — повышения ключевой ставки на меньший шаг, например на 50 б.п.
— При приближении ставки к вероятному пику центробанки стараются сокращать шаг изменения, чтобы более аккуратно оценить последствия предыдущих повышений. На рынке есть прогнозы и более радикального повышения ставки, чем до 16%, однако, как представляется, они были бы оправданы в случае, если бы текущие темпы инфляции с учетом сезонности превысили бы максимумы сентября, или дополнительной жесткости требовали бы угрозы финансовой стабильности, которых сейчас Банк России не видит. На решение регулятора также могут повлиять данные по инфляции за ноябрь и следующий блок недельной инфляции, — добавила Беленькая.
Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко также считает, что «ослабление за последние дни лишь повышает возможность нового ужесточения ДКП».
По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова, дисбаланс между спросом и предложением на валюту за последний год уже стал хроническим.
— Уровень в 95 рублей я бы пока не рассматривал. Это круглая и в каком-то смысле психологическая отметка. Если доллар попробует к ней приблизиться, то продавцы валюты могут приложить усилия для отката курса как можно ниже, — считает Емельянов.
Валютные качели
В конце прошлой недели президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит оснований для серьезного укрепления или ослабления российской национальной валюты.
— Мне кажется, что курс ослаб после того, как эти меры (указ об обязательной продаже валютной выручки, — прим. ред.) отработали, и дальше он начал немножко проседать. Но не думаю, что он снова будет от 100 рублей до конца года, честно говоря, будет в районе 90—90+ рублей, — считает Костин.
В понедельник, 11 декабря, на открытии торгов на Московской валютной бирже пара USD / RUB была на уровне 92,21 рубля. Российской национальной валюте удалось подорожать на 80 копеек по сравнению с уровнем закрытия торгов в пятницу, 8 декабря. По состоянию на 10.30 мск доллар отыграл 32 копейки.
Напомним, 21 ноября американская валюта впервые с 30 июня опускалась ниже 88 рублей. Однако уже на следующий день тренд на укрепление рубля закончился. 6 декабря доллар преодолел отметку в 93 рубля, в моменте достигнув уровня 93,005 рубля.
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