Прыгунов в воду из СК «Синтез» признали прорывом года

Фото: Никита Шлейхер. realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Спортсмены СК «Синтез» Никита Шлейхер и Александр Белевцев получили награду за победу в синхронных прыжках с вышки на чемпионате России, сообщает пресс-служба клуба.

Итоги юбилейного спортивного сезона подвели в Федерации прыжков в воду России на прошлой неделе. В год 100-летия вида спорта открытое голосование в официальном аккаунте определило победителей в десяти номинациях.

Спортсмены «Синтеза» были единственными представителями Татарстана в списке награжденных. Спортивный тандем, который тренирует Павел Муякин, получил награду «Прорыв года» за неожиданную и очень красивую победу в синхронных прыжках с вышки на чемпионате России — 2023.

Турнир проходил во Дворце водных видов спорта Екатеринбурга с 24 по 30 июня 2023 года. Заводчане поднялись на высшую ступень пьедестала во второй день соревнований. По сумме двух стартовых прыжков с фиксированным коэффициентом сложности пара Шлейхер/Белевцев шла второй, отставание от лидеров, Александра Бондаря и Руслана Тернового, было 7 баллов. За два раунда до финиша они сократили разницу до 2 баллов. Набрав в предпоследней попытке 94,37 балла, наши ребята вышли вперед, одержав в итоге золотую победу с результатом 441,69 балла.

В сентябре спортсмены «Синтеза» Александр Белевцев, Мария Полякова и Никита Шлейхер вели подготовку к «Играм Дружбы».

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Маргарита Головатенко