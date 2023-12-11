Сегодня в Казани гололедица и до -20 градусов

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В понедельник, 11 декабря, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани прогнозируется от -18 до -20 градусов. Ветер восточный, юго-восточный 4—9 м/с, местами порывами до 12 м/с. На дорогах будет гололедица.

В целом по республике ожидается от -17 до -22 градусов. В северных и восточных районах до -25˚C.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В пятницу в Татарстане объявили второе за неделю штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. Синоптики прогнозировали сильный мороз до -40 градусов ночью и утром в выходные в восточных и северных районах Татарстана. Первое штормовое предупреждение об аномальных морозах Гидрометцентр объявил в понедельник, 4 декабря. Это было связано с резким похолоданием.



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Айрат Назипов