Биньямин Нетаньяху выразил недовольство Владимиру Путину из-за позиции России в вопросе конфликта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он раскритиковал российскую позицию в вопросе палестино-израильского конфликта.

— Премьер-министр выразил недовольство позицией российских представителей в ООН и на других форумах в отношении Израиля, — ссылается «РИА Новости» на сообщение канцелярии израильского премьер-министра.

Еще Нетаньяху раскритиковал сотрудничество между Россией и Ираном.

realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

В Кремле подтвердили информацию о разговоре. Там заявили, что стороны обсудили гуманитарную обстановку в секторе Газа.

— Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях. Вместе с тем крайне важно, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к столь тяжелым последствиям для гражданского населения. Российская сторона готова оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта, — сказано в сообщении.



Еще стороны выразили обоюдную заинтересованность во взаимодействии в вопросах эвакуации российских граждан и членов их семей, а также освобождения удерживаемых в Газе израильтян.



По состоянию на 4 декабря, число погибших в результате эскалации конфликта в секторе Газа достигло 15 899 человек. Начиная с 7 октября в ходе боевых действий ранения различной степени тяжести получили 42 тысячи человек.



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Айрат Назипов