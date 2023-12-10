Ночью и утром в Татарстане похолодает до -35 градусов

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В понедельник, 11 декабря, ночью и утром на территории Татарстана ожидается понижение температур воздуха до -25..-28˚, местами до -30..-35°С. Об этом предупредили в Гидрометцентре республике.

В это же время в Казани прогнозируется до -25 градусов. В низких местах температура воздуха упадет до -28 градусов.

В пятницу в Татарстане объявили второе за неделю штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. Синоптики прогнозировали сильный мороз до -40 градусов ночью и утром в выходные в восточных и северных районах Татарстана.

realnoevremya.ru (архив)

Первое штормовое предупреждение об аномальных морозах Гидрометцентр объявил в понедельник, 4 декабря. Это было связано с резким похолоданием.



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Айрат Назипов