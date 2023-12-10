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Ночью и утром в Татарстане похолодает до -35 градусов

12:29, 10.12.2023 2
Ночью и утром в Татарстане похолодает до -35 градусов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В понедельник, 11 декабря, ночью и утром на территории Татарстана ожидается понижение температур воздуха до -25..-28˚, местами до -30..-35°С. Об этом предупредили в Гидрометцентре республике.

В это же время в Казани прогнозируется до -25 градусов. В низких местах температура воздуха упадет до -28 градусов.

В пятницу в Татарстане объявили второе за неделю штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. Синоптики прогнозировали сильный мороз до -40 градусов ночью и утром в выходные в восточных и северных районах Татарстана.

realnoevremya.ru (архив)

Первое штормовое предупреждение об аномальных морозах Гидрометцентр объявил в понедельник, 4 декабря. Это было связано с резким похолоданием.

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Айрат Назипов
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10 дек
    скоро уже тепло, скоро -2 - чуть чуть потерпеть осталось
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  • Анонимно 10 дек
    Держитесь люди, скоро лето!)))
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