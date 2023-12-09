«KОС-Синтез-УОР» проиграл «Балтике» в 11-м туре чемпионата России

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «KОС-Синтез-УОР»

Ватерполисты «KОС-Синтез-УОР» проиграли «Балтике» в 11-м туре чемпионата России со счетом 14:10 (1:3, 6:2, 5:2, 2:3). Мячи за «Синтез» забросили: Ганиев (3), Иксанов (2), Васильев (2), Комаров (1), Кочнев (1), Бадьяров (1).



«Синтез» открыл счет и был впереди — 3:1. Дубль оформил Азат Ганиев, один мяч провел Богдан Комаров — все в равных составах.

Во втором тайме к середине игрового отрезка балтийцы сравняли счет, а затем вышли вперед. Казанцы внесли в заявку на игру нападающего вместо второго вратаря, за что несколько были вынуждены поплатиться. На шесть голов ответили лишь двумя. 7:5 — результат первой половины встречи, не в нашу в пользу.

После большого перерыва опытные «хозяева» уже не отпустили нити игры. Раз за разом они наверстывали упущенное на старте. 12:7 — за четверть до финиша.

В заключительном тайме подопечные Николая Шепелева смогли подсократить разницу. Один из мячей провел вратарь Кирилл Бадьяров. Финальная сирена запечатлела на табло победу соперника, 14:10.

Следующие матчи чемпионата России молодежная команда «Синтеза» проведет после новогодних праздников в Казани. 16—17 января 2024 года подопечные Николая Шепелева сыграют со «Штурмом-2002».

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез-УОР»

8 декабря ватерполисты казанского клуба «КОС-Синтез-УОР» проиграли «Балтике» в первом домашнем матче.



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Маргарита Головатенко