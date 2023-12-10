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Объем транспортных услуг в Татарстане продолжает сокращаться

01:29, 10.12.2023 1
Объем транспортных услуг в Татарстане продолжает сокращаться
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане по итогам января — октября 2023 года зафиксировали сокращение объема транспортных услуг, оказанных населению. Он составил 57,2 млрд рублей, что на 1,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Уменьшился объеме транспортных услуг, оказанных татарстанцам, и в октябре — на 5,6%. Он составил 6,068 млрд рублей.

На транспортные услуги приходится почти пятая часть всех оказываемых населению республики платных услуг. Так, в октябре 2023 года их доля составила 18,2%, а по итогам десяти месяцев — 17,6%, следует из данных Татарстанстата.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, сокращение объема транспортных услуг, оказанных населению Татарстана, зафиксировали и по итогам января — сентября 2023 года. Показатель упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%.

В сентябре татарстанцам оказали транспортные услуги на 6 млрд рублей, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Их доля в общем объеме платных услуг составила 18,8%.

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Татьяна Демина
БизнесУслугиТранспорт Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10 дек
    Так нет же транспорта. В Наб. Челнах 9-ый трамвай вообще практически перестал ходить. Договариваемся со знакомыми, чтобы подвезли
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