Новости бизнеса

10:54 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В Татарстане в середине осени вырос объем ритуальных услуг

20:33, 09.12.2023
В Татарстане в середине осени вырос объем ритуальных услуг
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В октябре 2023 года объем ритуальных услуг, оказанных жителям Татарстана, вырос в годовом выражении на 3%. Он составил 293,2 млн рублей.

В целом по итогам января — октября 2023 года в республике зарегистрировали снижение объема ритуальных услуг, оказанных жителям, на 2,6%. За 10 месяцев он составил 2,554 млрд рублей.

Доля ритуальных услуг в общем объеме платных бытовых услуг, оказанных жителям республики в октябре 2023 года, составила 4,9%. Аналогичный показатель зарегистрирован и по итогам 10 месяцев, следует из данных Татарстанстата.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за сентябрь 2023 года татарстанцам оказали ритуальные услуги на 306,6 млн рублей. Сумма оказалась на 10,4% больше, чем в первый осенний месяц прошлого года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина
Бизнес Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть621.7
  • Нижнекамскнефтехим102.35
  • Казаньоргсинтез98
  • КАМАЗ183.8
  • Нижнекамскшина67.1
  • Таттелеком0.81