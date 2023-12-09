В Татарстане в середине осени вырос объем ритуальных услуг

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В октябре 2023 года объем ритуальных услуг, оказанных жителям Татарстана, вырос в годовом выражении на 3%. Он составил 293,2 млн рублей.

В целом по итогам января — октября 2023 года в республике зарегистрировали снижение объема ритуальных услуг, оказанных жителям, на 2,6%. За 10 месяцев он составил 2,554 млрд рублей.

Доля ритуальных услуг в общем объеме платных бытовых услуг, оказанных жителям республики в октябре 2023 года, составила 4,9%. Аналогичный показатель зарегистрирован и по итогам 10 месяцев, следует из данных Татарстанстата.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за сентябрь 2023 года татарстанцам оказали ритуальные услуги на 306,6 млн рублей. Сумма оказалась на 10,4% больше, чем в первый осенний месяц прошлого года.



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Татьяна Демина