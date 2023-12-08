СМИ: кабмин Финляндии может открыть один или несколько КПП на границе с Россией

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Правительство Финляндии может открыть один или несколько пограничных пунктов на границе с Россией на следующей неделе, сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.



Правительство может объявить об открытии КПП 12 декабря. Окончательное решение пока не принято. Сейчас угроза, которая бы заставляла держать границу с Россией полностью закрытой, отсутствует, отметили источники: на границе и вблизи нее довольно спокойная ситуация.

Сейчас в Финляндии рассматривают два варианта: сохранение восточной границы, закрытой для всего транспорта, кроме товарных поездов, и открытие одного или нескольких погранпунктов.

Правительство Финляндии приняло решение закрыть все пункты пропуска на границе с Россией для беженцев до 13 декабря.



Также финское правительство расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Россией. Решение вступит в силу 24 января 2024 года.

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Маргарита Головатенко