Предпринимательнице в Татарстане помогли вернуть автомобиль, который присвоил ее соучредитель

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Прокуратура помогла предпринимательнице в Татарстане вернуть принадлежащий, фирме автомобиль Kia Optima, который присвоил один из ее соучредителей на почве корпоративного конфликта в 2021 году, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Директор обратилась к прокурору республики Альберту Суяргулову. Во встрече с предпринимателями также участвовали региональный бизнес-омбудсмен Фарит Абдулганиев и гендиректор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» ЗаБизнес» Элина Сидоренко.

Исполнительное производство возбудили в январе 2022 года, но поиски авто результатов не дали, что и стало поводом для обращения в прокуратуру. Прокурор Татарстана поручил принять меры. Автомобиль нашли и возвратили юрлицу.

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Маргарита Головатенко