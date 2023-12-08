В Татарстане возбудили дело о махинациях при реализации проекта модернизации коммунальной инфраструктуры

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане возбудили уголовное дело после прокурорской проверки соблюдения требований законодательства при реализации проекта модернизации коммунальной инфраструктуры Бугульминского района республики за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Еще 24 декабря 2019 года Бугульминский район Татарстана и АО «Бугульминское ПТС» подписали концессионное соглашение о модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

— В деятельности одной из субподрядных организаций выявлены признаки хищения денежных средств. Так, в нарушение требований проектной документации сотрудники компании похитили 2 млн рублей путем составления фиктивных документов о приемке и оплате работ, а также о поставке не предусмотренного договором оборудования, — рассказали в надзорном ведомстве.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сейчас идет расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Оно взято на контроль.

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Айрат Назипов