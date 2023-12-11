Альметьевское МУП «ГУАД» купит «Газель» за 2,7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», МУП «Городское управление автомобильных дорог» Альметьевска ищет подрядчика для поставки автомобиля ГАЗ 330232 «Газель-Бизнес». Стоимость контракта оценивается в 2,7 млн рублей, а срок его исполнения — до 15 февраля 2024 года.

Согласно техническому заданию, машина должна быть новой, а точнее изготовленной не раньше 2023 года. У нее не должно иметься пробега, ржавчин, коррозии или других повреждений. Цвет ее кузова должен быть белым, а вмещать она — до шести человек.

В наличии вместе с «Газелью» должны иметься шесть пар зимних покрышек, домкрат, трос, дуги установки тента, резиновые коврики, гидроусилитель руля и др. Комплектация автомобиля установлена как стальная бортовая платформа с каркасом и тентом.

Напомним, в марте казанское МУП «Городские мосты» также собиралось взять в лизинг автомобиль «Газель-Бизнес» 330232. Максимальная стоимость договора оценивалась в 3,1 млн рублей, а срок финансовой аренды должен был составить 36 месяцев (3 года).



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Максим Кокунин