ФТС России перечислила в бюджет свыше 6 трлн рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) России перечислила в федеральный бюджет с начала года свыше 6 триллионов рублей. Об этом рассказал врио руководителя ФТС Руслан Давыдов, который находится в Казани.

— План в 6,464 трлн мы выполняем по прогнозу. Осталось уже меньше 400 млрд в этом году. То есть мы перешагнули планку в 6 трлн, поэтому, думаю, до конца года выполним, может, даже немного перевыполним то плановое задание, которое было, — цитирует его ТАСС.

По его словам, ФТС хочет перечислить в федеральный бюджет 7,4 трлн рублей в 2024 году. Рост составит примерно 14%.

Сегодня в Казанской ратуше прошло 44-е заседание Объединенной коллегии таможенных служб государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Представители пяти государств планировали обсудить вопросы таможенного оформления, взаимодействия, обмена информацией и анализа данных.

До начала заседания раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Русланом Давыдовым. Они обсудили вопросы деятельности Татарстанской таможни и Приволжского таможенного управления.

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Айрат Назипов