Врио главы Федеральной таможенной службы России прибыл в Казань

В Казань с рабочей поездкой прибыл временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов. Он провел встречу с раисом Татарстаном Рустамом Миннихановым, сообщает его пресс-служба.

Стороны обсудили вопросы деятельности Татарстанской таможни и Приволжского таможенного управления. Они обратили внимание на экономику региона, которая глубоко интегрирована в мировые хозяйственные связи — на экспорт идет порядка половины выпускаемой продукции. Сейчас предприятия региона тесно взаимодействуют с таможенными службами.

Руслан Давыдов примет участие в 44-м заседании Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

На эту должность Давыдов вступил в начале февраля 2023 года. Он сменил на посту Владимира Булавина, которого правительство освободило от этой должности в связи с достижением 70 лет.

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Айрат Назипов