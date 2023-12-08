Минфин России спрогнозировал уровень инфляции в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Инфляция в 2024 году составит 4,5%. Такой прогноз дал министр финансов России Антон Силуанов.

— Мы прогнозируем чуть больше 4% — 4,5%. Но для того, чтобы люди не почувствовали, мы повышаем все социальные выплаты на прогнозируемый уровень инфляции, — цитирует главу Минфина ТАСС.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в начале ноября россияне оценили годовую инфляцию в 14%. Сильнее всего с начала года подорожали бананы, куры, капуста, помидоры. По информации Центробанка России, именно плодово-овощная продукция определила инфляцию.

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Айрат Назипов