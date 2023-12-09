Крышу учебного комбината КНИТУ в Нижнекамске отремонтируют почти за 10 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», крышу учебного комбината Казанского национального исследовательского университета (КНИТУ) в Нижнекамске отремонтируют за 9,9 млн рублей. Заказчиком работ выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Источником финансирования работ выступает республиканский бюджет, а завершить их планируется до конца следующего года. Подрядчику предстоит провести капитальный ремонт кровли здания, расположенного по адресу: ул. 30 лет Победы, д.5а.

Для проведения капремонта исполнитель должен будет приобрести перечень материалов и оборудования, утвержденный заказчиком. В этот список вошли: гибсокартон, минераловатные плиты, эмаль, арматура, шпатлевка, гидроизоляционный материал и другое.

Напомним, ранее на этой неделе сообщалось, что в Казани отремонтируют центр волейбола «Санкт-Петербург», расположенный по улице Мидхата Булатова. Заказчиком работ выступил «Главстрой», а их стоимость оценивалась в 164,8 млн рублей.

Рабочим предстоит отремонтировать лестницы, обновить входные группы, залы, штаб службы безопасности, санузлы, комментаторские и коридор. Еще подрядчика обяжут заменить светильники.

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Максим Кокунин