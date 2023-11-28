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В Татарстане увеличили предельные размеры платы за проведение техосмотра транспорта на 2024 год

10:50, 28.11.2023
В Татарстане увеличили предельные размеры платы за проведение техосмотра транспорта на 2024 год
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане установили предельные размеры платы за технический осмотр транспорта на 2024 год, соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Предельные размеры платы установлены с 1 января по 31 декабря. Контроль за исполнением постановления возложен на Госкомитет Татарстана по тарифам.

Предельная плата за техосмотр транспорта распределена по категориям:

  • М1 — 1 022 рубля;
  • М2 — 1 749 рублей;
  • М3 — 2 113 рублей;
  • N1 — 1 118 рублей;
  • N2 — 2 038 рублей;
  • N3 — 2 200 рублей;
  • O1, O2 — 843 рубля;
  • O3, O4 — 1 424 рубля;
  • L — 359 рублей;

Также определены размеры платы для специальных средств оперативных служб на базе различных транспортных категорий. Например, плата за такой транспорт на базе категории М1 составит 1 090 рублей, на базе М2 — 1749, на базе М3 — 1996 рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Для категории М1 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, — легковые автомобили) услуга выросла с 913 до 1 022 рублей. Для категории М2 тариф поднялся на 186 рублей, для М3 — с 1 888 до 2 113 рублей.

Напомним, средний чек на услуги автосервисов в Казани с начала года вырос на 39%. Казанские автовладельцы оставляют на станциях техобслуживания (СТО) в среднем чуть больше 10 тысяч рублей.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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