В Татарстане увеличили предельные размеры платы за проведение техосмотра транспорта на 2024 год

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане установили предельные размеры платы за технический осмотр транспорта на 2024 год, соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



Предельные размеры платы установлены с 1 января по 31 декабря. Контроль за исполнением постановления возложен на Госкомитет Татарстана по тарифам.

Предельная плата за техосмотр транспорта распределена по категориям:

М1 — 1 022 рубля;

М2 — 1 749 рублей;

М3 — 2 113 рублей;

N1 — 1 118 рублей;

N2 — 2 038 рублей;

N3 — 2 200 рублей;

O1, O2 — 843 рубля;

O3, O4 — 1 424 рубля;

L — 359 рублей;

Также определены размеры платы для специальных средств оперативных служб на базе различных транспортных категорий. Например, плата за такой транспорт на базе категории М1 составит 1 090 рублей, на базе М2 — 1749, на базе М3 — 1996 рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Для категории М1 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, — легковые автомобили) услуга выросла с 913 до 1 022 рублей. Для категории М2 тариф поднялся на 186 рублей, для М3 — с 1 888 до 2 113 рублей.

Напомним, средний чек на услуги автосервисов в Казани с начала года вырос на 39%. Казанские автовладельцы оставляют на станциях техобслуживания (СТО) в среднем чуть больше 10 тысяч рублей.

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Маргарита Головатенко