Михаил Мишустин снял Владимира Булавина с поста руководителя Федеральной таможенной службы

Временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) назначили Руслана Давыдова. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Руслан Давыдов с 2017 года занимал пост первого заместителя руководителя ФТС. В этой должности он курировал в том числе работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании. В целом в таможенных органах Руслан Давыдов проработал более 15 лет.

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Занимавший пост руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Булавин распоряжением правительства освобожден от этой должности в связи с достижением 70 лет.

Владимир Булавин руководил ФТС с 28 июля 2016 года. До этого он был полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе. В период с 2008 по 2013 годы Булавин занимал пост первого заместителя секретаря Совета безопасности России.



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Айрат Назипов