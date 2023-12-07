Ереван и Баку договорились об обмене пленными и «взаимном доверии»

Армения и Азербайджан договорились об обмене пленными и подтвердили намерение заключить мирный договор. Баку освободит 32 военнослужащих, Ереван — двух, следует из совместного заявления о мерах по урегулированию конфликта, которое приводит News.am.



В заявлении сказано, что стороны взаимно освобождают часть пленных и заключенных и намерены «предпринять ощутимые шаги по укреплению взаимного доверия». Стороны выразили согласие с тем, что существует историческая возможность достичь долгожданного мира в регионе.

Стороны пообещали продолжить обсуждение дополнительных мер по укреплению доверия и призвали другие страны поддержать их усилия.

18 ноября Армения и Азербайджан достигли некоторых договоренностей об основных принципах мирного соглашения. Армянский премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что Ереван и Баку все еще говорят на разных дипломатических языках. По его мнению, на то есть объективные причины — длительный конфликт, унесший тысячи жизней, и атмосфера ненависти, длившаяся десятилетиями между Азербайджаном и Арменией.

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Маргарита Головатенко