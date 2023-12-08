Аналитики рассказали, какие ошибки допускают россияне при создании паролей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самой частой ошибкой жителей России при создании паролей стало использование личных данных. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование «EdgeЦентр».

Ошибка, которую допускает каждый пятый — 20,1%, — это включение в пароль персональных данных. Так, респонденты используют имена, фамилии, адреса родственников и друзей, а также клички питомцев. Еще 18,6% опрошенных рассказали, что указывают не больше двух паролей при регистрации на разных сайтах. Это облегчает злоумышленникам взлом аккаунтов на разных сервисах, предупреждают эксперты. Третьей по распространенности ошибкой стало недостаточно серьезное отношение к ознакомлению с пользовательскими соглашениями. Принимают их не читая 17,3 процента россиян.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кроме того, участники исследования записывают защитные комбинации на бумажных носителях (10,8%). Обращаются к названиям книг, фильмов и игр, а также именам персонажей при создании пароля 8,2% респондентов. Как говорят эксперты, это повышает риск того, что мошенники получат доступ к аккаунту.

Напомним, пароли, которые устанавливает большая часть жителей России, представляют собой простые комбинации. Так, пароль 1234 установлен на телефоне каждого десятого. Распространены у опрошенных также такие комбинации цифр, как 1111, 0000, 1212.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина