Финансист объяснил, чем чревата отмена льготной ипотеки в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Закрытие программы льготной ипотеки после 1 июля следующего года приведет к потере как минимум двух третей ипотечного спроса россиян. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

По его словам, лишь у небольшой части населения есть возможность приобретать жилье в новостройках, а на первичный рынок приходится 60—80% продаваемого в кредит жилья. В то же время Емельянов подчеркнул, что основной рынок жилищных кредитов — это вторичный жилой фонд, где можно обменять квартиру, при необходимости внеся доплату.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Вторичный рынок есть в любое время при любых ставках и любых взносах. Потому что для покупки условной двушки надо продать свою однушку, взять кредит или долг у родственников и доплатить. То есть ипотека — важный, но не единственный драйвер продаж. Люди решают жилищный вопрос разными способами, и чаще всего это никак не связано с льготной ипотекой, — приводит слова эксперта «Газета.Ru».

В случае отмены льготной ипотеки квартиры, предлагаемые застройщиками, станут менее востребованным, зато увеличится популярность вторичного жилья. Гражданам, которым не удастся приобрести недвижимость за свои деньги, придется прибегнуть к аренде или жить с родителями, сказал эксперт.

Напомним, недавно раис Татарстана Рустам Минниханов предложил сделать льготные ипотечные программы в России бессрочными по аналогии с сельской ипотекой — при наличии лимитов. Он обратил внимание, что, когда срок их действия подходит к концу, начинается ажиотаж среди желающих прибрести жилье.

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Галия Гарифуллина