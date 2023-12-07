«При страховании инвестиций деньги пойдут в реальный сектор, а не банковский»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео UNIVER TV/YouTube.com

Президент России Владимир Путин предложил распространить механизм страхования на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) россиян со страховым покрытием в 1,4 млн рублей. Его заявление приводит ТАСС.

— Считаю, что механизм страхования нужно распространить на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета. Здесь максимальная сумма страхового покрытия будет составлять 1,4 млн рублей на человека, то есть столько же, сколько для банковских вкладов, — сказал российский лидер.

Как рассказал «Реальному времени» кандидат экономических наук и профессор КФУ Игорь Кох, идея Владимира Путина позволит повысить привлекательность вложений в ценные бумаги для физических лиц. Сейчас им мешают риски.

— В принципе, переориентация сбережений с банковских депозитов на личные валюты на ценные бумаги — это вещь позитивная. Это будет означать, что деньги пойдут в реальный сектор экономики, пойдут тем компаниям, которые выпускают ценные бумаги, а не в банковский сектор, не посредникам. Безусловно, ценные бумаги будут и государственными, и банковскими, но все-таки вложения сбережения населения в ценные бумаги — это более полезно для экономики, чем банковские депозиты. Поэтому, если такое предложение будет принято, это будет позитивно для рынка и для экономики в целом, — рассказал он нашему изданию.

Также он спрогнозировал, что в случае принятия решения россияне станут чаще открывать ИИС.

— Данное предложение направлено на стимулирование долгосрочных сбережений, которые играют важную роль в обеспечении структурной перестройки экономики. Параметры работы нового финансового механизма предстоит определить в процессе подготовки соответствующего законопроекта, — объяснили «Реальному времени» в Агентстве по страхованию вкладов.

ИИС — это специальный счет, с помощью которого можно покупать ценные бумаги и валюту на бирже, а также получать часть инвестированных денег обратно — в виде налоговых вычетов от государства.

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Айрат Назипов