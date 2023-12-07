В Казани появятся новые многоэтажки на 4,3 тысячи человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Кировском районе Казани планируют построить жилой комплекс на территории, ограниченной улицами Мулланура Вахитова, Большая Крыловка, Шоссейная. Многоэтажные дома рассчитаны на 4 309 человек.

Проект планировки территории, ограниченной улицами Мулланура Вахитова, Большая Крыловка, Шоссейная, утвердил исполком Казани. Ее площадь оценивается в 27,18 га, из которых 16,37 га отводится под размещение объектов капитального строительства.



Многоэтажки высотностью в 22—24 этажа займут 6,41 га. Под объекты дошкольного, начального и среднего общего образования проектом отводится 3,62 га, под благоустройство — 3,22 га, а под улично-дорожную сеть и коммунальную инфраструктуру — 1,81 га.

скриншот realnoevremya.ru постановления исполнительного комитета Казани от 30.11.2023 №3742 Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Мулланура Вахитова, Большая Крыловка, Шоссейная в Кировском районе Казани

Строительство планируется в два этапа. На первом из них вынесут инженерные сети из зоны строительства образовательных организаций.

Возвести новые многоэтажки планируют в Казани и на улице Залесной. В непосредственной близости к трассе М-7 может появиться жилой фонд на 42,5 тысячи «квадратов». Также в планах построить школу, совмещенную с детсадом. Детали — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина