В Татарстане не нашли коррупциогенных факторов при проверке проектов законов

За 11 месяцев 2023 года в Татарстане антикоррупционную экспертизу прошли 133 проекта законов. Ни в одном из них не нашли коррупциогенных факторов, сообщил заместитель председателя парламентского комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров.

За 9 месяцев 2023 года республиканские органы исполнительной власти провели антикоррупционную экспертизу 1 906 проектов и 330 нормативных правовых актов. В пяти случаях удалось выявить 15 коррупциогенных факторов.

— Антикоррупционная экспертиза законопроектов осуществляется в стадии их подготовки, рассмотрения в Государственном Совете, а затем в стадии мониторинга. Огромную работу по антикоррупционной экспертизе законопроектов проводит Министерство юстиции республики, — передает слова министра юстиции Татарстана Рустема Загидуллина пресс-служба Госсовета.

Совокупный ущерб от коррупционных преступлений в Татарстане превысил 3 млрд рублей. В этом году в суды республики подано 63 заявления о взыскании сумм взяток и ущерба от коррупционных преступлений на общую сумму свыше 450 млн рублей.

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Айрат Назипов