Глэмпиньеры Татарстана: «Это был уникальный год»

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Владельцы объектов загородного отдыха в Татарстане положительно оценили итоги уходящего года:

— У нас рост был с 22 домиков до 50. 21 тысяча гостей на конец декабря. Увеличился поток туристов из Москвы и Питера. Позитивный был год, — рассказал совладелец глэмпинга «Утрау» Рустам Аюпов на итоговом региональном форуме «Как развивать загородную индустрию в регионе».

Он добавил, что у него оптимистичные прогнозы и на будущий год.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Хозяйка глэмпинга Yurt-resort Римма Якупова сообщила, что ее бизнес также вырос: с 5 юрт до 15.

— Это сказалось на увеличении загрузки. Лето очень хорошо поработали. Количество дней бронирования увеличилось. Люди оставались на неделю, 10 дней, на две недели. Изменился формат отдыха в сторону загородного, — отметила Якупова.

По ее словам, на следующий год большие планы:

— Мы запускаем летний бассейн и ресторанный комплекс. Большой запрос был на него, потому что многие проводят загородные мероприятия: ретриты, старшеклассники выезжают на природу, у них внешкольные мероприятия. Еще мы построили баню, — похвасталась хозяйка Yurt-resort.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Максимальных результатов удалось достичь и владельцу базы «Три берега» Ильдару Берхееву:

— По действующим объектам мы достигли максимума. По загрузке нам больше негде размещать. Подкосила нас осень, когда вода ушла (обмеление Волги, — прим. ред.). Но мы взяли в аренду пляж и начали им заниматься. Жаловаться нам не на что, — подытожил Берхеев.

Владелец Urban camp Ильнар Хамидуллин и вовсе назвал 2023 год уникальным.

— Очень подорожала заграница. С семьей съездить в Турцию — 450+ тысяч. Поэтому растет внутренний туризм. Выручка в летние месяцы зашкаливала, — признался Хамидуллин.

Ранее руководитель Дирекции по природным территориям Фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина заявила, что турпоток в загородных объектах отдыха в Татарстане в 2023 году вырос на 33%.

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Галия Шакирова