На строительство иудейского кладбища в Казани потратят еще свыше 77 млн рублей

Фото: скриншот realnoevremya.ru из проектной документации

«Главстрой Татарстана» выделит еще 77,2 млн рублей на строительство иудейского кладбища в Казани. Его планируют ввести в эксплуатацию к началу декабря 2024 года, изучило тендер «Реальное время».

Еще недостроенное кладбище расположено на пересечении трассы М-7 и Мамадышского тракта. Его площадь — 99 152 «квадратов». Территория будет поделена на 4 зоны.

Первая — входная зона, где будут расположены зал прощаний, административные помещения, летний навес для прощаний, блок хозяйственного назначения, навесы для отдыха, парковка и площадка ТБО. Хоронить горожан будут в разных зонах в зависимости от их религиозных убеждений. Отдельно будут хоронить граждан, исповедующих иудаизм, и нерелигиозных татарстанцев. Также создадут специальную зону захоронения для не евреев в родстве.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Подрядчику предстоит выполнить земляные работы, заняться устройством фундаментов, электротехническим, трубопроводных, слаботочных и санитарно-техническим систем. В конце основных работ нужно заняться фасадами и благоустройством территории.

О том, что в Казани на Мамадышском тракте появится иудейское вероисповедальное кладбище, стало известно еще в 2016 году. В 2021 году в столице Татарстана проходили общественные обсуждения по поводу проекта планировки и межевания территории линейного объекта «Строительство автодороги. Подъезд к иудейскому вероисповедальному кладбищу в Казани».

Само кладбище на карте на тот момент отсутствовало. В начала апреля 2021-го в мэрии Казани рассказали о его судьбе. Проект уже имелся, но источники финансирования и строительства не были определены.

Год назад на комплекс работ по строительству иудейского вероисповедального кладбища выделяли 19 млн рублей.



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Айрат Назипов