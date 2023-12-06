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Казань потратит на установку табло на автобусных остановках 4,2 млн рублей

21:59, 06.12.2023 1
Казань потратит на установку табло на автобусных остановках 4,2 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казань потратит на поставку и установку информационных табло на остановках 4,2 млн рублей, выяснило «Реальное время».

Всего в городе планируют установить 42 новых табло стоимостью 100,3 тысячи рублей каждое. Табло нужно поставить в течение 60 дней с момента заключения договора.

В условия поставки входят поставка оборудования, материалов, кабельных и электромонтажных изделий, монтажные и пуско-наладочные работы, расходные материалы и дополнительные работы. Подрядчик должен установить табло рядом с остановкой транспорта и проинструктировать персонал.

Заявки на участие в тендере принимаются до 13 декабря, подрядчика определят 15 декабря.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В феврале прошлого года в Казани на десяти остановках общественного транспорта установили информационные табло с питанием от солнечных батарей.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 дек
    Кому надо это табло???? Пустая трата денег, девать никуда? Деньги выводятся в чей то карман
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