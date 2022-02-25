В Казани на десяти автобусных остановках установили табло на солнечных батареях

Фото: МКУ «Организатор пассажирских перевозок»

В Казани на десяти остановках общественного транспорта установили информационные табло с питанием от солнечных батарей. Об этом сообщает городской Комитет по транспорту.

Новые информационные табло установлены на следующих остановках:

ул. Декабристов — на двух остановках «Энергетический университет» в обоих направлениях (в сторону центра и в сторону проспекта Ибрагимова);

«Станция «Метро Козья Слобода» (по ул. Чистопольской);

«Улица Чуйкова» (в сторону ул. Амирхана);

«Жилой массив «Дружба» (в сторону ул. Восстания);

«Улица Восстания» (по пр. Ибрагимова);

«Разъезд Восстания» (в сторону Горьковского шоссе);

«Братьев Касимовых» (в сторону ул. Даурской);

ул. Ю. Фучика — на двух остановках «10-й микрорайон» (в обоих направлениях).

В феврале МКУ «Организатор пассажирских перевозок» принял решение до 14 марта продолжить установку солнечных батарей еще на 6 остановках.

Их планируют разместить на остановках «ул. Зорге» (в обоих направлениях), «ул. Дементьева» (в сторону центра), «Педагогический университет» (в сторону Цирка), «ул. Чишмяле» (в сторону ул. Ак. Сахарова), «Тандем» (в сторону центра).

Фото: МКУ «Организатор пассажирских перевозок»

18 января новые информационные табло на солнечных батареях установили на двух остановках «Энергетический университет» в двух направлениях (в сторону центра и в сторону проспекта Ибрагимова). До 1 февраля такие табло планировалось разместить на остановках: метро Козья Слобода, Чуйкова, Дружбы, Ибрагимова, Восстания.

Максим Кокунин