В WhatsApp появится функция совместного прослушивания музыки при видеозвонках

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta*) появится функция совместного прослушивания музыки при видеозвонках, когда включена опция демонстрации экрана, сообщает портал WABetaInfo.



Подчеркивается, что функция несовместима с обычными голосовыми звонками и с видеозвонками при отключенной опции видео.

О новой функции стало известно в мае. Уточнялось, что когда пользователь решит поделиться своим экраном, все, что отображается на нем, будет передано другому участнику звонка.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В октябре WhatsApp добавил возможность использовать одновременно два аккаунта. Чтобы воспользоваться нововведением, пользователю нужно получить дополнительный номер телефона и SIM-карту. В этом случае подойдет смартфон, поддерживающий сразу несколько симок или eSIM.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.



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Маргарита Головатенко