Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии вручения премии им. Тихомирова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии вручения премии им. Б.И. Тихомирова, которая прошла на территории АО «Технодинамика» в Москве.



— Это мероприятие — дань памяти выдающемуся руководителю и общественному деятелю, известному в нашей стране Борису Ивановичу Тихомирову. Его преданность делу и трудолюбие — достойный пример для всех нас. Он и его команда оставили большое наследие в лице строительных объектов гражданского и промышленного назначения, отвечающих самым современным требованиям, — приводит слова раиса Татарстана его пресс-служба.

В текущем году победителей определили в шести номинациях, в каждой из которых по три призера. Размер приза за первое место составил 800 тыс. рублей, за второе — 600 тыс. рублей, бронзовые призеры получили по 400 тыс. рублей. Победителям в номинации «За многолетний труд и верность профессии» вручили по 500 тыс. рублей.

Премия в области промышленного строительства и проектирования имени Бориса Ивановича Тихомирова присуждается за работы, вносящие значительный вклад в развитие проектирования и строительства объектов промышленного назначения и внедрение передовых инженерных, проектных, технических и технологических решений.

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Маргарита Головатенко