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Сегодня в Казани туман и до -22 градусов

06:30, 07.12.2023
Сегодня в Казани туман и до -22 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В четверг, 7 декабря, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков, местами возможен туман. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от -20 до -22 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от -18 до -23 °С

Также в Казани ожидается северо-восточный ветер порывами 4—9 м/с. На дорогах сохранится гололедица.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в Татарстане 4 декабря объявили штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. На этой неделе в республике похолодает до -34 градусов. Среднесуточные температуры воздуха окажутся ниже нормы на 10—20 °С.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан
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