Психологам и психотерапевтам доверяет только каждый четвертый казанец

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Психологам и психотерапевтам доверяет только каждый четвертый казанец, а вот не доверяют — 4 из 10. Об этом узнал сервис по поиску работы SuperJob (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

Опыт же обращения за профессиональной психологической помощью имеет каждый шестой казанец (16%).

Из них 12% считают консультацию полезной, 4% — бесполезной. Интересно, что женщины обращаются к психологам и/или психотерапевтам чаще мужчин (20 и 11% соответственно). А опрошенные с зарплатой до 50 тыс. руб. — чаще тех, кто зарабатывает больше: 20% против 8% среди опрошенных с доходом от 80 тыс. руб. в месяц.

О доверии таким специалистам сегодня говорят 25%, о недоверии — 42%.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Опрошенные до 34 лет готовы положиться на их рекомендации чаще, чем старшее поколение (54% против 20% соответственно). Влияет на уровень доверия и заработок респондентов: если среди горожан с доходом до 50 тыс. руб. о недоверии профильным специалистам говорит каждый третий (32%), то среди тех, кто зарабатывает более 80 тыс. руб., — почти каждый второй (48%).



В целом, число горожан, допускающих возможность того, что в сложной ситуации они обратятся за помощью к психологу и/или психотерапевту достигло 35%.

Причем только 10% в этом точно уверены, а остальные 25% — скорее обратятся. Намного чаще других об этом говорят опрошенные до 34 лет (61%).

Для 62% мужчин и 52% женщин пол психолога и психотерапевта не имеет значения.

Каждая третья опрошенная предпочла бы специалиста-женщину (33%), и только 7% — мужчину. Сильный пол одинаково часто выбирает специалистов-мужчин и женщин (16% и 14% соответственно).



Основными признаками сезонного психического расстройства являются повышенная тревожность, усталость и снижение работоспособности. Для того чтобы минимизировать влияние смены времени года, психологи рекомендуют: следить за режимом дня, проводить больше времени на свежем воздухе и заниматься спортом, общаться с друзьями и близкими и посетить психолога или врача-психотерапевта.

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Илина Хакимова