Казанский суд продлил арест сооснователю фирмы «МЭЛТ»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Советский районный суд Казани продлил арест одному из основателей крупного поставщика компьютерной техники ООО «МЭЛТ», бизнесмену Руслану Баязитову. Он пробудет в СИЗО до 11 февраля 2024 года, сообщили «Реальному времени» в суде.



Руслан Баязитов обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса России. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.



«Реальное время» писало, что, по версии силовиков, не позднее 9 августа 2023 года Руслан Баязитов посредством общедоступного конференц-чата MoscowCalling в Сети публично высказал угрозы и призывы к применению насилия по отношению к социальной группе и национальности «русские».



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Ирина Плотникова, Татьяна Демина