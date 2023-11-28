Работодатели в ПФО стали в пять раз чаще искать специалистов по нейросетям

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За неполные одиннадцать месяцев текущего года в Поволжье было размещено более 1,8 тысячи вакансий, в которых упоминался искусственный интеллект (ИИ). Это в пять раз превышает показатель прошлого года, выяснили аналитики платформы HeadHunter.

Наибольший спрос на специалистов работе с ИИ был зафиксирован в Татарстане (2,4% от общего числа вакансий), Нижегородской области (1,9%) и Пермском крае (1,7%). Реже всего искали таких сотрудников работодатели в Марий Эл (0,2%).

Чаще всего специалисты по нейросетям требуются в компании из ИТ-сферы — 19%. Рост востребованности сотрудников, умеющих работать с ИИ, в этом секторе составил 94%. Также такой персонал нужен в финансовый сектор (9% вакансий, +92% к прошлогодним показателям). Кроме того, специалисты по нейросетям нужны СМИ, маркетинговым агентствам, образовательным учреждениям, сфере ретейла.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По России в целом число вакансий с упоминанием ИИ, открытых за январь — ноябрь этого года, превысило 12,6 тыс., что в 2,8 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года. Наибольший спрос на сотрудников, работающих с нейросетями, был в Москве (каждая пятая вакансия в этом году), Санкт- Петербурге (13%), Свердловской области и Татарстане.

Напомним, используют при выполнении своих рабочих задач искусственный интеллект 19% россиян. Почти половина респондентов, которые обращаются к искусственному интеллекту, — 44% — трудятся программистами. Каждый пятый — 22% — является сотрудником сферы развлечений, маркетинга и пиара, 18% — посвятили себя развитию образования и науки.

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Галия Гарифуллина