Больше четверти жительниц Казани не получали подарков от бывших во время отношений

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани среди опрошенных 43% мужчин и 27% женщин не получали подарков от своих бывших партнеров во время отношений. Для некоторых — 7% и 36% соответственно — это стало причиной расставания, следует из результатов исследования Mamba и Sokolov (есть в распоряжении «Реального времени»).

Мужчинам в Казани бывшие девушки чаще всего дарили аксессуары (21%), парфюмерию или косметику (21%), гаджеты (14%), наручные часы (14%) и ювелирные украшения (7%). Женщины получали от партнеров украшения (36%), гаджеты (27%), парфюмерию (18%), одежду (27%) и автомобили (7%).

Более половины опрошенных мужчин в столице Татарстана — 66% — заявили, что самый дорогой подарок от бывшей девушки стоил не более 30 тысяч рублей. Презент с ценником от 30 до 50 тысяч рублей получал каждый десятый.

Среди девушек 10% заявили, что бывшие партнеры преподносили им подарки стоимостью более полумиллиона. Почти половина опрошенных женщин сообщили, что чек самого дорого презента не превышал 100 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Половина мужчин и 91% женщин в Казани рассказали, что после расставания продолжают пользоваться подарками от бывших. Тех, кто не делает этого, 7% и 3% соответственно.

Дорогие украшения, подаренные бывшими, предпочитают хранить и носить после расставания 64% мужчин и 36% женщин. Продажу или сдачу таких презентов в ломбард рассматривают 21% и 9% соответственно.

Признались, что бывшие девушки требовали вернуть подаренные ими презенты, 14% казанских мужчин. Из них половина выполнили просьбу. Девушки получали от экс-партнеров требования вернуть подарки чаще — об этом сообщила треть респонденток.



Чувствуют себя неловко, получая дорогие подарки в отношениях, 43% мужчин. Для 14% опрошенных они служат показателем, что девушка ценит их.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Среди женщин в Казани позитивно относятся к дорогим подаркам 46% респондентов. Неловко себя чувствуют при их получении 9% опрошенных.



Опрос проводился в ноябре 2023 года. В нем приняли участие 1 912 россиян старше 18 лет из разных регионов России.

Напомним, жители Татарстана тратят на украшения больше всех в Приволжском федеральном округе. Оборот за январь — сентябрь 2023-го составил 5,12 млрд рублей — на 27% больше, чем за 9 месяцев прошлого года.



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Татьяна Демина