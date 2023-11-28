Жители Татарстана тратят на украшения больше всех в ПФО

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Жители Татарстана тратят на украшения больше всех в Приволжском федеральном округе. Оборот за девять месяцев этого года составил 5,12 млрд рублей — на 27% больше, чем за 9 месяцев прошлого года, следует из анализа продаж аналитического центра Sokolov (есть в распоряжении «Реального времени»).



Средний чек в ювелирных магазинах республики вырос на 23% и достиг 5 977 рублей. В целом на Приволжский федеральный округ приходится только 14% оборота ювелирной розницы страны.

Башкортостан оказался на втором месте — продажи ювелирных изделий составили 4,09 млрд рублей. Средний чек в ювелирных магазинах Башкортостана составил 6 527 рублей (рост на 13% год к году).

Тройку замкнула Нижегородская область. Продажи в области составили 4,07 млрд рублей, а средний чек составляет 7 003 рубля (рост 15% год к году).

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

— Драйвером восстановления рынка стали онлайн-продажи, доля которых увеличилась с 19% до 23% и составила 50 млрд рублей. Ключевую роль здесь сыграл рост на 95% продаж ювелирных изделий на маркетплейсах, — рассказала руководитель Аналитического центра Sokolov Алина Колпакова.

По ее словам, существенное влияние на динамику рынка оказал рост цен на золото в рублевом эквиваленте: устанавливаемая ЦБ учетная стоимость выросла с начала года на 40%. По итогам года рост рынка прогнозируется на уровне около 12—15%.



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Маргарита Головатенко