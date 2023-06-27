Президент ОАЭ по телефону выразил поддержку Владимиру Путину

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил российскому лидеру Владимиру Путину по телефону о полной поддержке действий властей России в ходе событий 24 июня. Об этом пишет RT.

Лидер ОАЭ выслушал оценки ситуации в стране в связи с попыткой мятежа. Он отметил необходимость сохранения стабильности в России, а также безопасности дружественного российского народа и его благополучия.

Поздним вечером Владимир Путин выступил со вторым за несколько дней обращением к россиянам. Он поблагодарил граждан за патриотизм, а также заявил, что признателен президенту Белоруссии Александру Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации с попыткой вооруженного мятежа. Полное обращение главы государства — в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов