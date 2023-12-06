Улицу Краснококшайскую в Казани частично перекроют до конца года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

До конца года в Казани частично ограничат движение по улице Краснококшайской в районе дома №43. На участке перекроют проезжую часть.

Дорогу перекроют в понедельник, 11 декабря. Она будет закрыта до 31 декабря.

Как объяснили в Комитете внешнего благоустройства города, это связано со строительством трассы водопровода.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Карты»

Указанный участок дороги уже перекрывали с 17 по 29 ноября. Проезд был закрыт по той же причине.

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Айрат Назипов