Улицу Краснококшайскую в Казани частично перекроют до конца года
До конца года в Казани частично ограничат движение по улице Краснококшайской в районе дома №43. На участке перекроют проезжую часть.
Дорогу перекроют в понедельник, 11 декабря. Она будет закрыта до 31 декабря.
Как объяснили в Комитете внешнего благоустройства города, это связано со строительством трассы водопровода.
Указанный участок дороги уже перекрывали с 17 по 29 ноября. Проезд был закрыт по той же причине.
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