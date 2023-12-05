В Татарстане сократилась доля коммунальных сетей, нуждающихся в замене

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане уменьшилась доля сетей коммунальной инфраструктуры, нуждающихся в замене. Об этом на брифинге в кабмине рассказал председатель Госкомитета республики по тарифам Александр Груничев:

— В Татарстане наметилась положительная динамика в физическом объеме изменения показателей по доле сетей коммунальной инфраструктуры, нуждающихся в замене. В целом по Российской Федерации за последние 5 лет данная динамика либо близка к единице, либо даже ухудшилась, а в республике произошло снижение количества сетей, нуждающихся в замене. В водоснабжении показатель улучшился на 3,3%, в теплоснабжении — на 17%, — сказал он.

Не зафиксировано положительной динамике в регионе на сетях водоотведения.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в сентябре 2023 года раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в регионе в сфере жилищно-коммунального хозяйства замене подлежат около 30% инженерных сетей. Он поставил задачу обеспечить эффективную реализацию федеральной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая была запущена по поручению президента России Владимира Путина.



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Татьяна Демина