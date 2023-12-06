Новости недвижимости

10:27 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

Свыше 300 млн рублей направят на капремонт казанских многоквартирных домов

09:14, 06.12.2023
Свыше 300 млн рублей направят на капремонт казанских многоквартирных домов
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На капитальный ремонт 32 жилых многоквартирных домов в Казани готовы направить 302,1 млн рублей. Они расположены в Приволжском, Ново-Савиновском, Московском и Вахитовском районов города, выяснило «Реальное время», изучив тендер.

Дома отремонтируют по следующим адресам:

  • ул. Павлюхина, 95, 97, 99, 103;
  • ул. Айрата Хайруллина, 3;
  • ул. Агрономическая, 6, 76, 78;
  • ул. Академика Парина, 16;
  • ул. Халева, 1,3;
  • ул. Чистопольская, 47, 49, 55,57;
  • ул. Большая Красная, 54;
  • ул. Декабристов, 83, 85;
  • ул. Ибрагимова, 61, 83а;
  • ул. Карла Маркса, 44,54;
  • ул. Академическая, 1а;
  • ул. Галактионова, 5;
  • ул. Николая Ершова, 4/2;
  • ул. Парижской Коммуны, 4;
  • ул. Право-Булачная,9;
  • ул. Петербургская, 62;
  • ул. Пушкина, 14,24;
  • ул. Университетская, 12/23;
  • ул. Бутлерова, 45.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Виды работ зависят от адреса. В некоторых домах нужно обновить фасад, в других случаях необходимо провести строительно-монтажные работы в комплексе с инженерно-техническим обеспечением. Все объекты необходимо отремонтировать до 1 декабря 2024 года.

К началу декабря Татарстан выполнил план по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов на 2023 год. За 11 месяцев в республике обновили 726 объектов.

Напомним, в Татарстане с 2024 года повысят взнос за капремонт в многоквартирных домах. Сейчас минимальная сумма составляет 6,95 рубля за «квадрат». Со следующего года она превысит 7 рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов
Недвижимость Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также