Свыше 300 млн рублей направят на капремонт казанских многоквартирных домов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На капитальный ремонт 32 жилых многоквартирных домов в Казани готовы направить 302,1 млн рублей. Они расположены в Приволжском, Ново-Савиновском, Московском и Вахитовском районов города, выяснило «Реальное время», изучив тендер.

Дома отремонтируют по следующим адресам:

ул. Павлюхина, 95, 97, 99, 103;

ул. Айрата Хайруллина, 3;

ул. Агрономическая, 6, 76, 78;

ул. Академика Парина, 16;

ул. Халева, 1,3;

ул. Чистопольская, 47, 49, 55,57;

ул. Большая Красная, 54;

ул. Декабристов, 83, 85;

ул. Ибрагимова, 61, 83а;

ул. Карла Маркса, 44,54;

ул. Академическая, 1а;

ул. Галактионова, 5;

ул. Николая Ершова, 4/2;

ул. Парижской Коммуны, 4;

ул. Право-Булачная,9;

ул. Петербургская, 62;

ул. Пушкина, 14,24;

ул. Университетская, 12/23;

ул. Бутлерова, 45.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Виды работ зависят от адреса. В некоторых домах нужно обновить фасад, в других случаях необходимо провести строительно-монтажные работы в комплексе с инженерно-техническим обеспечением. Все объекты необходимо отремонтировать до 1 декабря 2024 года.

К началу декабря Татарстан выполнил план по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов на 2023 год. За 11 месяцев в республике обновили 726 объектов.

Напомним, в Татарстане с 2024 года повысят взнос за капремонт в многоквартирных домах. Сейчас минимальная сумма составляет 6,95 рубля за «квадрат». Со следующего года она превысит 7 рублей.

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Айрат Назипов