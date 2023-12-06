На пожарах в России погибли 267 детей с начала года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России с начала 2023 года на пожарах погибли 267 детей. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего с начала года в стране произошло уже 338 тысяч пожаров. Они унесли жизни 6,6 тысячи человек.

Как уточнил Куренков, особую опасность представляет не только огонь, но и губительный дым: всего пять вздохов способы убить взрослого человека. К сожалению, при тлении нет огня и распознать угрозу не всегда возможно.

— В сводках новостей можно встретить: пожар на площади 2—3 квадратных метра и несколько погибших — все отравились продуктами горения, — обратили внимание в пресс-службе.

Напомним, с начала 2023 года в Татарстане зарегистрировали 4 327 пожаров. В них погибли 113 человек, в том числе 8 детей. Получили травмы различной степени тяжести 168 жителей республики.



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Илина Хакимова