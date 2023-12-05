Владимир Путин: «Очень важно, чтобы те возможности, которые дает «Движение первых», были доступны повсеместно»

В Пятигорске прошло заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». В нем принял участие президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе президента.

— Сегодня само движение («Движение первых», — прим. ред.) объединяет уже более четырех миллионов человек. Это огромная цифра, — подчеркнул президент.

Владимир Путин посмотрел, какие проекты реализуются в рамках движения. Также глава государства оценил результаты его работы за прошедший год в таких направлениях, как воспитание, создание равных возможностей для всестороннего развития, самореализации, творческой и общественной активности детей и молодежи.

— ...очень важно, чтобы те возможности, которые дает «Движение первых», были доступны повсеместно, и в больших городах, и в маленьких поселках, — подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, важно, чтобы дети «с самого детства чувствовали себя частью большой страны с ее богатейшей историей и великой культурой», а также понимали, что их окружает «широкое пространство для самореализации».



Помимо этого, российский президент выразил надежду, что «Движение первых» не станет бюрократами. Замглавы Минобрнауки Григорий Гуров заверил Путина, что этого не произойдет.



В октябре сообщалось, что отделение «Движение первых» в Татарстане создало около 1 тысячи первичных ячеек (клубов) в регионе. Деятельность движения в республике охватила около 40 тысяч детей и молодежи, а в каждом районе Татарстана около 100—150 детей прошли посвящение и получили значок «Движения первых».

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Илина Хакимова