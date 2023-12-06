ВЦИОМ: банковские вклады есть у 30% россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году доля граждан России, имеющих банковские вклады, стала максимальной за последние 10 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Не обладает вкладами в банке больше половины респондентов — 68%. С 2017 года этот показатель снизился на 6 п.п. — тогда он составлял 74%. Открыли вклады 30% опрошенных. Это наиболее высокий показатель за десять лет: в 2013 году денежные вклады были у 28% россиян, в 2017 — у 25%.

Уровень доверия жителей страны к банкам с 2009 года также стал максимальный, увеличившись вдвое. Сегодня кредитно-финансовым учреждениям доверяют 46% участников исследования, тогда как в 2009-м так ответили лишь 24% респондентов, а в 2013-м — 31%. Кроме того, граждане стали реже испытывать недоверие к банкам: 22% в этом году против 33% в 2009-м и 31% в 2017-м. Интересно, что обладатели высокого дохода в два раза чаще доверяют кредитно-финансовым учреждениям, чем те, у кого есть финансовые проблемы (61% против 30%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Тревожится за состояние своего вклада более трети россиян — 35%. Уровень страха граждан за свои накопления был выше в 2013 (38%) и 2017 годах (42%). Не переживают о потере денежных средств 60% участников исследования.

Напомним, объем наличных в обращении в России снизился в ноябре на 318,2 млрд рублей — это максимальное сокращение с мая 2022 года. Наличность сокращается третий месяц подряд. В октябре снижение составило 150,7 млрд рублей, а в сентябре — 21,6 млрд рублей.



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Галия Гарифуллина