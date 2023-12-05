В Нижнекамске создан единственный в городе инклюзивный оркестр

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима». Автор фото: Альмира Зарипова

В декаду инвалидов, объявленную в Республике Татарстан, в Нижнекамске пройдет сольный концерт и фотовыставка, посвященная коллективу инклюзивного оркестра «Солнечные нотки».

Оркестр «Солнечные нотки» назван по имени столичного оркестра-основателя — 10 лет назад Татьяна Орехова, мама девочки с синдромом Дауна и профессиональный музыкант, придумала и собрала в Москве уникальный коллектив «Солнечные нотки». Отделение оркестра затем появилось в Дзержинске, а в этом году уникальный проект воплощается в Нижнекамске.

Отделение оркестра в Нижнекамске появилось в рамках проекта «Солнечная музыка», при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Так, в 2023 году в Нижнекамске были найдены первые преподаватели, которые имели опыт работы с детьми с ОВЗ, и начались занятия музыкой с особенными детьми.

Сегодня «Солнечные нотки» Нижнекамска — это 20 юных музыкантов в возрасте от 8 до 15 лет с различными особенностями развития, освоившие шумовые инструменты от мелодики до блок-флейты. И преподаватели, которые занимаются с детьми, аккомпанируют ребятам в оркестре, а два раза в неделю получают обратную связь на онлайн-встречах с московскими коллегами.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима». Автор фото: Альмира Зарипова

— Дети с особенностями в состоянии освоить музыкальную грамоту, но для этого нужны процессы, опирающиеся больше на чувства и эмоции. Нужна методика, которую и преподают наши специалисты, — говорит Татьяна Орехова.

Для детей оркестр — это настоящий прорыв. Здесь и социальная адаптация — ребята учатся общаться и работать друг с другом. И реабилитация — дети больше не боятся выражать себя и играть. Это доказательно того, что люди с особенностями могут быть интересны и востребованы.

Выступление коллектива состоится 9 декабря в торговом центре RAMUS MALL. Открытие фотовыставки начнется в 11.00, в 12.00 — концерт, где дети исполнят произведения, которые разучили с запуска проекта «Солнечная музыка». Татьяна Орехова приедет вместе с наставниками из московского оркестра братьями Владиславом и Никитой Соколовыми.

Возрастное ограничение: 0+