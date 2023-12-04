В Альметьевске поздравили с вековым юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Музаяну Хаматдинову

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Музаяна Махмутовна Хаматдинова празднует вековой юбилей в кругу семьи: на праздник приехали дети и внуки, сообщают «Новости Татарстана» ТНВ.



Музаяна Махмутовна родилась в деревне Алькеево. В 1942 году ей пришлось покинуть отчий дом. В 18 лет девушка после гибели возлюбленного на войне записалась добровольцем на фронт. Она побывала в самых удаленных уголках страны. Она освобождала Манчжурию, Курильские острова, Южный Сахалин.

В годы Японской войны девушка заправляла самолеты и готовила их к полету. Будучи на Сахалине, вышла замуж. Сейчас у нее шесть внуков и десять правнуков.

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Маргарита Головатенко