Аналитики: в России ожидается нехватка рабочих кадров

Фото: realnoevremya.ru (архив)

К 2023 году дефицит рабочих кадров в России составит от двух до четырех миллионов человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследования компании «Яков и Партнеры».

Как говорят аналитики, работодатели в стране уже ощущают нехватку персонала: количество открытых рабочих мест выросло за период с 2018 по июль 2023 года в 1,8 раза. Медианный предлагаемый доход вырос вдвое, что существенно превышает рост ВВП. К 2023 году дефицит специалистов средней квалификации будет составлять от 1,1 до 2,2 миллиона, высшей квалификации — от 0,7 до 1,4 миллиона.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно прогнозу экспертов, наибольшая нехватка персонала ожидает такие сферы, как обрабатывающая промышленность (0,8—1,1 миллиона человек), логистика (0,3—0,5 миллиона) и торговля (0,3—0,5 миллиона). Как говорят аналитики, даже рост зарплат и привлечение на работу мигрантов не смогут полностью исправить ситуацию.

Напомним, Минпромторг России хочет создать единую цифровую базу данных распределения выпускников, которая затронет все отрасли экономики и регионы. По мнению главы ведомства Дениса Мантурова, такая мера поможет эффективнее бороться с дефицитом кадров в промышленности.

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Галия Гарифуллина