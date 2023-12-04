АСВ направит на расчеты с кредиторами «ИнтехБанка» более 236 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

ГК «Агентство по страхованию вкладов» направит 236,46 млн рублей на расчеты с кредиторами ПАО «ИнтехБанк». Выплаты начнутся 12 декабря 2023 года.

В результате требования кредиторов первой очереди будут удовлетворены на 42,38% от их общей суммы, сообщает пресс-служба АСВ.

Дополнительные выплаты осуществят за счет поступления средств, полученных в результате реализации имущества и погашения задолженности заемщиками кредитной организации.

Это второй в 2023 году денежный транш, вырученный АСВ от реализации активов обанкроченного банка. В январе Агентство по страхованию вкладов, являющееся конкурсным управляющим казанского «Интехбанка», сообщило о направлении 103,17 млн рублей на расчеты с его кредиторами первой очереди. Тогда уровень удовлетворения требования кредиторов составлял 39,94% от общей суммы долга.

Напомним, Банк России ввел временную администрацию в «Интехбанке» 23 декабря 2016 года, а в апреле 2017 года организацию признали банкротом. Общая сумма установленных требований кредиторов превышала 25 млрд рублей. В декабре 2020 года в рамках конкурсного производства за 73 млн рублей продали основной актив банка — здание в центре Казани, в котором располагался его головной офис.

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Луиза Игнатьева